السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

غرفة التجارة الصينية تساهم في إنشاء معمل لغات معهد كونفوشيوس بجامعة القناة (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أزاح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه يانغ شينغ بى رئيس الغرفة التجارية الصينية الستار عن لوحة مساهمة الغرفة التجارية الصينية  في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس. 

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علاقات وطيدة بين الجانبين  

 من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المُثمر مع الشراكات الصينية في مصر من خلال معهد كونفوشيوس.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

مشيرًا إلى تنظيم جامعة قناة السويس لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر خلال ثلاث دورات سابقة؛ لتدريب وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة في الشركات الصينية منها منطقة "تيدا" بالعين السخنة؛ مما يدل على مدى حرص الشركات الصينية في مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون بمختلف أشكاله مع جامعة قناة السويس؛ لموقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي للتجارة الدولية؛ مما يُحقق خدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر. 

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شكر للغرفة التجارية الصينية 

كما قدم رئيس الجامعة بالغ  الشكر لرئيس غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ  للحضور، والاتفاق على مساهمة الغرفة التجارية في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف دعم تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي ينظمها المعهد وهو ما يعمل على رفع مستوى الطلاب الدارسين للغة الصينية  فى الجامعة، والمساعدة في تأهيلهم للعمل فى كبرى الشركات الصينية في مصر. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 من جانبه أكد "يانغ شينغ بى" أن التعاون البناء بين الجامعة والجانب الصيني يُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية الأجنبية والجامعات في مصر، لافتًا إلى أن تلك العلاقات البناءة هي نتاج طبيعي للعلاقات المصرية الصينية، التي تتميز دائما بالدفء والصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والبلدين على مدار التاريخ.

 كان قد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الصينية  في مصر برئاسة  يانغ شينغ بي. 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ  المدير الصيني للمعهد. 

الهدف من اللقاء 

يأتي اللقاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والاتفاق مع غرفة تجارة سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر؛ للمساهمة في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف نشر تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي يًنظمها معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية.

وأهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لرئيس الوفد؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في المضي قدمًا في هذا التعاون.

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