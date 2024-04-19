مشاركة 150 باحثا بالمؤتمر الطلابي العاشر لكلية الطب البيطري بجامعة القناة

شهدت جامعة قناة السويس، فاعليات المؤتمر الطلابي العاشر لكلية الطب البيطري، والذى انطلق تحت عنوان "دور الطب البيطري في التنمية المستدامة والتحديات المعاصرة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".

رعاة المؤتمر البحثي

وعُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، شارك في المؤتمر الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة أمينة علي دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة سيد المحلاوي مقرر المؤتمر والمدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

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أبرز محاور المؤتمر

وتناول المؤتمر عدة محاور وهي:

تنمية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض وحماية البيئة، التطبيقات الحديثة في التشخيص البيطري المعملي والإكلينيكي، الرؤية المستقبلية للأمن الغذائي والحماية من الأمراض المشتركة، والجراحات البيطرية وتعزيز الكفاءة التناسلية للحيوانات.

الهدف من عقد المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى تنمية ثقافة البحث العلمي للطلاب وتعزيز المهارات البحثية والحث على الإبداع والابتكار، وغرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي، وبناء جسور التواصل العلمي بين الطلاب ومختلف أقسام الكلية، وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر نتاج الطلاب العلمي والإبداعي، دمج الطلاب في الخطة البحثية للجامعة من خلال رؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى العمل على تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية وتشجيع الطلاب على مواكبة المستجدات المتلاحقة في سوق العمل، والتوعية بأهداف ومحاور رؤية مصر 2030، وحث الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

عدد المشاركين بالمؤتمر

وشارك بالمؤتمر 150 طالبا وطالبة من خلال 36 مجموعة بحثية، وأسفرت النتائج عن فوز 8 مجموعات بحثية، وتصعيدها للمشاركة في مؤتمر الجامعة الطلابي والذي يعقد في مايو القادم.

كما حصل طلاب برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية على ثلاثة مراكز أولى، بالإضافة إلى طلاب مرحلة البكالوريوس العام.

وفي ضوء الخدمات التى يقدمها الطب البيطري للمجتمع والبيئة- قام الطلاب تحت إشراف كلا من قسم الأدوية والطفيليات والفيسيولوجي والجراحة بتقديم أبحاث علمية حول دور الطب النباتي في نظام الرعاية الصحية، والتعرف على أنواع منها لها خصائص طبية وآثار مفيدة؛ للاستفادة منها بأفكار جديدة لحل مشكلة الكلاب الضالة بطرق مبتكرة وآمنة، ومكافحة الطفيليات بدون أي أضرار للإنسان والحيوان والبيئة.

كما قام الطلاب بدراسة بعض المواد المحسنة للنكهات وتأثيرها علي الفئران ومن ثم على الإنسان، واستخدام أدوية لتقليل الألم في الحيوانات بعد العمليات الجراحية.

وأثنى المحكمون على أداء الطلاب والمجهود المبذول في الأبحاث، وفوائدها للمجتمع والبيئة والنهوض بالبحث العلمي.

وتضمن المؤتمر محاضرات تعريفية للطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

على هامش المؤتمر شارك 22 عارضا وعارضة بمختلف منتجاتهم اليدوية في معرض للحرف اليدوية والتراثية الـ32.



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