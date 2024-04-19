طلاب جامعة القناة يُبدعون في عمل جداريات دقيقة من التراث الفرعوني (صور)

استطاع طلاب كلية الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية بكلية التربية التابعة لـجامعة قناة السويس، تحويل جدران مبنى الكلية إلى لوحات جدارية فنية؛ عرفانًا بالجميل للجامعة والكلية، وفي محاولة لترك بصمة لما تعلموه.

إشادة من رئيس الجامعة بجهود الطلاب

من جانبه أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بفكرة طلاب قسم التربية الفنية، لتزيين جدران الكلية.

مشيرًا إلى أن تلك التجربة تحمل أهداف تجميلية وتثقيفية لنشر الوعي الجمالي بين طلاب الجامعة.

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جانب من أعمال الجداريات، فيتو

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الأعمال الفنية التي قدمها الطلاب بالجداريات مستوحاة من الفن الفرعوني المصري القديم، وتم الإعداد لها خلال فصل دراسي كامل.

دراسة طلاب الفرقة الرابعة لمادة التصوير الجدارى

وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية إلى أن فكرة تجميل المبنى التعليمي بالجداريات جاءت بعد دراسة طلاب الفرقة الرابعة لمقرر مادة التصوير الجداري، في محاولة لتطبيق ما تم دراسته على أرض الواقع.

جانب من أعمال الجداريات، فيتو

وأضافت الدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب قاموا بعمل أربع جداريات، مستخدمين خامات الموزايك وكسر السيراميك.

جانب من أعمال الجداريات، فيتو

جانب من أعمال الجداريات، فيتو

رسالة شكر لأصحاب العمل

وحرصت الدكتور نهلة صابر تاوضروس رئيس قسم التربية الفنية على تقديم الشكر والتقدير للقائمين على الفكرة، وعلى رأسهم الدكتورة أميرة خيري التي قامت بتدريس مقرر التصوير الجداري، والمدرسين المساعدين الدكتورة هبة السيد السعيد والدكتورة أمل عبد الفتاح للطلاب على جهدهم ووقتهم، وحرصهم على إظهار كليتهم بمظهر جمالي يليق بطلاب الكلية وقسم التربية الفنية.



جانب من أعمال الجداريات، فيتو