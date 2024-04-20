السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح

محكمة مطروح
محكمة مطروح

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن مطروح بالتنسيق مع قوات تأمين المحاكم، في إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح خلال نقلهم إلى جلسة المحاكمة.

إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح 

وقال مصدر مطلع، إن مسلحين استهدفوا مأمورية لنقل بعض السجناء وإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة التى ردت عليهم بالمثل وفر مرتكبو الواقعة هاربين.

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ويقوم رجال الشرطة بإجراء تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة.

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قوات الأمن محكمة مطروح إحباط محاولة تهريب مديرية أمن مطروح محاولة تهريب

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