إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح
نجحت قوات الأمن بمديرية أمن مطروح بالتنسيق مع قوات تأمين المحاكم، في إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح خلال نقلهم إلى جلسة المحاكمة.
إحباط محاولة تهريب سجناء من محكمة مطروح
وقال مصدر مطلع، إن مسلحين استهدفوا مأمورية لنقل بعض السجناء وإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة التى ردت عليهم بالمثل وفر مرتكبو الواقعة هاربين.
ويقوم رجال الشرطة بإجراء تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.