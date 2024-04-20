السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

ضبط ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بدون تصريح داخل مطبعة بالدقهلية

ضبط ألف نسخة كتاب
ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة،فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية؛ بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئي بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وضبط مالك المطبعة، وبحوزته 1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية.

 وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة أو ارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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