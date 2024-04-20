السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 5 لصوص لسرقتهم التكاتك والحقائب بالدرب الأحمر والوايلي والسيدة زينب (صور)

ضبط 5 لصوص لسرقتهم
ضبط 5 لصوص لسرقتهم التكاتك والحقائب بمناطق الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 لصوص لسرقتهم التكاتك والحقائب بمناطق الدرب الأحمر والوايلي والسيدة زينب.

وكان قد تم ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة، كما اعترفا بارتكابهما (2) واقعة سرقة أخرى.

Advertisements

كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف".

3 منافذ جديدة بالمولات التجارية لإصدار الجوازات بدون التقيد بمحل الإقامة

ضبط 8 عناصر إجرامية لحيازتهم مخدرات بـ 35 مليون جنيه بالإسماعيلية

 وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بارتكاب  (4) وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة القسم).

وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على (5) مركبات "توك توك" أخرى.

وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة "بأسلوب" توصيل الأسلاك بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة الدرب الأحمر قسم شرطة السيدة قسم شرطة الوايلي مديرية أمن القاهرة مخدر الهيروين

مواد متعلقة

الداخلية: 3 منافذ جديدة بالمولات التجارية لإصدار الجوازات كمرحلة أولى

ضبط 8 عناصر إجرامية لحيازتهم مخدرات بـ 35 مليون جنيه بالإسماعيلية

ضبط قضايا تجارة عملة بـ 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة، تحرير 1227 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفاة بلوجر إثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات الصحراوي

مصرع 3 عمال غرقا في أطفيح والبدرشين

بعد اختفاء 4 أيام، الأمن يعيد فتاة الصف المتغيبة إلى أسرتها

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية