وكيل التضامن بشمال سيناء يسلم جهازي عروس لفتاتين من الأيتام

سلم المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، اليوم السبت، جهازي عروس لفتاتين من الأيتام، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظه شمال سيناء.

تسليم جهازي عروسة من الأيتام بشمال سيناء



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذها لتأمين حياة كريمة للفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج وتمكينهن من تأسيس بيت المستقبل.

Advertisements



