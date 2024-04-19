تعيين مصباح العريفي رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية
أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعين الشيخ مصباح أحمد العريف رئيسا للإدارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية.
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية
وأعلنت المنطقة الأزهريّة في شمال سيناء أن الشيخ محمد سعد، الوكيل الشرعي لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم الوكيل الثقافي للمنطقة، وجميع العاملين، يثمنون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعين الشيخ مصباح أحمد العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريّة.
وكان الشيخ يشغل مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء وتم ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريّة.
وفي سياق آخر، أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء امتحانات النقل لصفوف الابتدائي والإعدادي والتي من المقرر أن تنطلق غدا في كافة محافظات الجمهورية.
وتبدأ غدا السبت الموافق 20 أبريل امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية "الصف الرابع والخامس" والإعدادية "الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي " ومعاهد القراءات ومعاهد البعوث وطلاب البرنامج التأهيلي.
ومن المقرر أن يمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.