تعيين مصباح العريفي رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعين الشيخ مصباح أحمد العريف رئيسا للإدارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية

وأعلنت المنطقة الأزهريّة في شمال سيناء أن الشيخ محمد سعد، الوكيل الشرعي لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم الوكيل الثقافي للمنطقة، وجميع العاملين، يثمنون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعين الشيخ مصباح أحمد العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريّة.





وكان الشيخ يشغل مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء وتم ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهريّة.

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وفي سياق آخر، أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء امتحانات النقل لصفوف الابتدائي والإعدادي والتي من المقرر أن تنطلق غدا في كافة محافظات الجمهورية.

وتبدأ غدا السبت الموافق 20 أبريل امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية "الصف الرابع والخامس" والإعدادية "الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي " ومعاهد القراءات ومعاهد البعوث وطلاب البرنامج التأهيلي.

ومن المقرر أن يمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.