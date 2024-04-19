ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر والطائي اليوم

الدوري السعودي، حقق فريق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد اليوم الجمعة أيضًا، إقامة لقاء آخر جمع بين الرياض والطائي، لحساب نفس الجولة والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد النصر إلى 68 نقطة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 77 نقطة، ويتذيل القائمة حتى الآن، الحزم برصيد 16 نقطة.

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ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال برصيد 77 نقطة

2- النصر 68

3- الاهلي 52

4- التعاون 48

5- الاتحاد 47

6- الفتح 40

7- الاتفاق 39

8- ضمك 35

9- الشباب 35

10- الخليج 35

11- الفيحاء 35

12- الوحدة 31

13- الرائد 30

14- الطائي 26

15- أبها 25

16- الرياض 25

17- الأخدود 24

18- الحزم 16

تعادل الخليج مع التعاون بمشاركة محمد شريف

تعادل فريق الخليج مع نظيره التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي التعاون الجديد، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وتقدم التعاون عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21، بينما تعادل الخليج عن طريق عون مطلق السلولي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وشهد تشكيل الخليج تواجد محمد شريف أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 64.

وخاض محمد شريف نجم الأهلي السابق 26 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين.

وكشف المهاجم المصري محمد شريف، لاعب فريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، أنه يتخذ كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قدوة له في مشواره الكروي.

وقال محمد شريف، في حوار مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدى سؤاله عن قدوته، "أحب كريستيانو كثيرا".

ويلعب محمد شريف في صفوف الخليج منذ بداية الموسم الجاري، ولعب 28 مباراة بكل البطولات، لكنه ساهم في 6 أهداف فقط، بتسجيل 4 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

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