الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

ساديو ماني يهدر ضربة جزاء بشكل غريب في مباراة النصر والفيحاء بالدوري السعودي (فيديو)

ساديو ماني، فيتو
ساديو ماني، فيتو

أهدر النجم السنغالي الدولي ساديو ماني ضربة جزاء لفريقه النصر خلال مواجهة الفيحاء، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولكن ماني نجح في العودة وتسجيل هدفين ليقود النصر للفوز على نظيره الفيحاء بنتيجة 3-1.

سجل المهاجم الدولي الزامبي فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 6، وأهدر السنغالي الدولي ساديو ماني ضربة جزاء لفريق النصر في الدقيقة 42.

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بينما سجل أهداف النصر، عبد الإله العمري في الدقيقة 72، ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 76 و82.

وتعرض فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء للطرد في الدقيقة 88.

غياب رونالدو عن النصر

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مباراة اليوم أمام الفيحاء، لخدمات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد البطاقة الحمراء التي نالها في السوبر السعودي عقب الاشتباك مع علي البليهي، لاعب فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تشكيل النصر ضد الفيحاء
 

 

تشكيل الفيحاء أمام النصر
 

 

تعادل الخليج مع التعاون بمشاركة محمد شريف

تعادل فريق الخليج مع نظيره التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي التعاون الجديد، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وتقدم التعاون عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21، بينما تعادل الخليج عن طريق عون مطلق السلولي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وشهد تشكيل الخليج تواجد محمد شريف أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 64.

وخاض محمد شريف نجم الأهلي السابق 26 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين.

وكشف المهاجم المصري محمد شريف، لاعب فريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، أنه يتخذ كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قدوة له في مشواره الكروي.

وقال محمد شريف، في حوار مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدى سؤاله عن قدوته، "أحب كريستيانو كثيرا".

ويلعب محمد شريف في صفوف الخليج منذ بداية الموسم الجاري، ولعب 28 مباراة بكل البطولات، لكنه ساهم في 6 أهداف فقط، بتسجيل 4 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

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ماني ساديو ماني النصر الفيحاء الدوري السعودي

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