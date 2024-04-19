الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

10 أندية تتنافس على التعاقد مع لاعب ريال مدريد

أردا جولر، فيتو
أردا جولر، فيتو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، إن أكثر من 10 فرق تتنافس للحصول على توقيع التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد بنظام الإعارة، وأكدت الصحيفة أن أكثر من 10 فرق سألت عن جولر، بينها ريال بيتيس وإشبيلية.

وأوضحت أن كلا الفريقين تلقى نفس الرد: "سيعزز اللاعب خياراته للبقاء في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل".

وأشارت "أس" إلى أن إشبيلية أراد التعاقد مع جولر عندما كان لاعبا في فنربخشة، قبل أشهر من توقيعه مع ريال مدريد.

ولم تسمح القدرة المالية لنادي إشبيلية بالتعاقد مع جولر الذي انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو.

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وسيحاول ريال بيتيس بيع نبيل فقير الصيف المقبل ويبحث عن تعزيز فريقه بضم جولر.

وأفادت "أس" بأنه ستكون لريال مدريد الكلمة الأخيرة، بشأن مستقبل جولر، وأنه إذا تمت إعارته فإن الميرنجي يفضل انضمامه لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهذا الأمر يبدو مستحيلًا حسابيًّا على إشبيلية، الذي يحتل إشبيلية المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الثامن.

وشارك جولر مع ريال مدريد في سبع مباريات فقط بواقع 98 دقيقة، سجل فيها هدفا.

ونجح ريال مدريد في خطف أردا جولر الذي كان قريبا من برشلونة، ووقع معه الميرنجي عقدا حتى صيف عام 2029.

ريال مدريد يتلقى صدمة قبل موقعة برشلونة

وغاب داني كارفاخال عن مران ناديه ريال مدريد، اليوم الجمعة، نظرا لمعاناته من مشكلات عضلية استبدل على إثرها خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويأتي غياب كارفاخال، قبل المواجهة الحاسمة لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل.

وجاء ذلك بعد الحصول على راحة أمس الخميس، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.

وقام كارفاخال بأداء تدريبات للتعافي وجلسات للعلاج الطبيعي داخل منشآت مدينة بالديبيباس الرياضية، من أجل التخلص من المشكلات العضلية التي حرمته من استكمال مواجهة السيتي.

ويشير التقرير الطبي إلى أن كارفاخال لا يعاني من إصابة عضلية، ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على جهود اللاعب أمام برشلونة.

ويأتي غياب كارفاخال، قبل المواجهة الحاسمة لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد الحصول على راحة أمس الخميس، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.

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