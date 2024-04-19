كاسيميرو: أنشيلوتي بكى عند رحيلي عن ريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد، كواليس رحيله عن صفوف ريال مدريد.

ورحل كاسيميرو عن ريال مدريد في صيف 2022، إلى صفوف مانشستر يونايتد، مقابل 70 مليون يورو.



وقال كاسيميرو في مقابلة مع برنامج إل تشيرنجيتو "عندما انتهى كل شيء مع اليونايتد، دخلت مكتب المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي بدأ في البكاء".

وأضاف: "قال لي: كاسيميرو، لا أعرف، أريدك فقط أن تعلم أنني أحبك، ولم أكن أريدك أن تغادر ريال مدريد".

ونوه: "كانت هذه هي اللحظة الوحيدة التي ساورتني الشكوك فيها حول قرار رحيلي عن ريال مدريد".

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ولعب كاسيميرو بقميص ريال مدريد 336 مباراة بمختلف المسابقات، في الفترة بين 2013 و2022، ونجح في الفوز بكل الألقاب الممكنة، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وسيواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في نصف النهائي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

بينما يظهر تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة بشكل عام (26 مواجهة)، ندية كبيرة بين عملاقي القارة العجوز، حيث يتفوق بطل إسبانيا ب12 انتصارا، مقابل 11 للبايرن، و3 تعادلات.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من، ريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الذهاب:

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان – الثلاثاء 30 أبريل (9 مساء)

بايرن ميونخ × ريال مدريد – الأربعاء 1 مايو (9 مساء)



الإياب

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند – الثلاثاء 7 مايو (9 مساء)

ريال مدريد × بايرن ميونخ – الأربعاء 8 مايو (9 مساء)