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رياضة

ريال مدريد يتلقى صدمة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

 غاب داني كارفاخال عن مران ناديه ريال مدريد، اليوم الجمعة، نظرا لمعاناته من مشكلات عضلية استبدل على إثرها خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويأتي غياب كارفاخال، قبل المواجهة الحاسمة لريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل.


جاء ذلك بعد الحصول على راحة أمس الخميس، بعد التأهل الصعب إلى نصف نهائي دوري الأبطال، من بوابة ركلات الترجيح أمام السيتي.

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وقام كارفاخال بأداء تدريبات للتعافي وجلسات للعلاج الطبيعي داخل منشآت مدينة بالديبيباس الرياضية، من أجل التخلص من المشكلات العضلية التي حرمته من استكمال مواجهة السيتي.

ويشير التقرير الطبي إلى أن كارفاخال لا يعاني من إصابة عضلية، ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاعتماد على جهود اللاعب أمام برشلونة.

وسيواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في نصف النهائي.

 

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

 بينما يظهر تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة بشكل عام (26 مواجهة)، ندية كبيرة بين عملاقي القارة العجوز، حيث يتفوق بطل إسبانيا ب12 انتصارا، مقابل 11 للبايرن، و3 تعادلات.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من، ريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

 

مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الذهاب:

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان – الثلاثاء 30 أبريل (9 مساء)

بايرن ميونخ × ريال مدريد – الأربعاء 1 مايو (9 مساء)


الإياب

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند – الثلاثاء 7 مايو (9 مساء)

ريال مدريد × بايرن ميونخ – الأربعاء 8 مايو (9 مساء)

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