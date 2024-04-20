السبت 20 أبريل 2024
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عقارات

بدء تسليم شقق الإسكان المتميز للفائزين بها بالعبور الجديدة الاثنين المقبل

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزار ة الإسكان بدء تسليم شقق الإسكان المتميز للمستفيدين والمواطنين الفائزين بها بمدينة العبور الجديدة بداية يوم الاثنين 22 أبريل الجاري وحتى 13 يونيو المقبل.

ومن المقرر تسليم 1080 شقة بـ 45 عمارة بمنطقة عمارات الزهور وعلى المواطنين التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالشقة قبل الاستلام.

وسيتم تسليم وحدات العمارتين ١ و٥٣، يوم الإثنين ٢٢/٤/2024، ووحدات العمارتين 2 و٥٤، يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٣ و٥٥، يوم الأربعاء ٢٤/٤/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٤ و٥٦، يوم الإثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥ و٥٧، يوم الثلاثاء ٣٠/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين، ٦ و٥٨، يوم الأربعاء ١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٧ و٥٩، يوم الثلاثاء ٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٨ و٦٠، يوم الأربعاء ٨/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٩ و٦١، يوم الخميس ٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٠ و٦٢، يوم الإثنين ١٣/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ١١ و٦٣، يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٢ و٦٤، يوم الأربعاء ١٥/٥/٢٠٢٤.

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وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين ١٣ و٦٥، يوم الإثنين ٢٠/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٤ و٦٦، يوم الثلاثاء ٢١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٥ و٦٧، يوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٦ و٦٨، يوم الإثنين ٢٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٧ و٦٩، يوم الثلاثاء ٢٨/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٨ و٧١، يوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٩ و٧٢، يوم الإثنين ٣/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٢٠ و٤٧، يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٤٨ و٤٩، يوم الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥٠ و٥١، يوم الإثنين ١٠/٦/٢٠٢٤، ووحدات العمارة 52،  يوم الثلاثاء ١١/٦/٢٠٢٤.

وقال إنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و۱۳ /6/۲۰۲٤، للذين تخلفوا عن الاستلام.

كما أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة الانتهاء من تنفيذ عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وذلك ضمن وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة،  ليبلغ عدد الوحدات المنتهية في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية جاري تسليمها للسكان.

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