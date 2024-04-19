الانتهاء من تنفيذ 5256 شقة بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة الانتهاء من تنفيذ عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وذلك ضمن وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات المنتهية في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية جاري تسليمها للسكان.



وشدد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الهندسية داعيًا اصحاب الوحدات بعدم استلام الوحدة في حال وجود أي عيوب في التشطيبات والتوجه إلى إدارة تنفيذ الإسكان بجهاز المدينة لعمل اللازم.



كما وجه رئيس الجهاز الإدارات المعنية للمتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية للوقوف على أي عقبات والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات..

وفي ذات السياق، قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز صباح اليوم بالمرور على مواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة ورافقه كلا من الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف..

حيث تم تفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة والجاري تنفيذ ١٠٦٠٨ وحدات سكنية، تم الانتهاء من ٤٠٠٠ وحدة سكنية منهم وجاري أعمال تنسيق الموقع العام..

كما تم تفقد مواقع المرحلة السادسة والتي تبلغ عددها ٥٥ ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة ١٤٠ ألف وحدة بتكلفة إجمالية تتعدى ال٥٠ مليار جنيها.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.

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أهداف مبادرة سكن لكل المصريين

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.