الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

توريد 510 أطنان قمح بـ 28 شونة ومركز تجميع بأسيوط

توريد القمح بأسيوط،
توريد القمح بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 510  أطنان من القمح المحلى موسم 2024، لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى مراكز المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقًا للضوابط الموضوعة، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

 

174 ألفا و757 فدان قمح 

 وأوضح محافظ أسيوط اليوم -  أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألفا و757 فدانًا، لافتًا إلى أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية، مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح. 

ولفت اللواء عصام سعد إلى أنه يجرى تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

توريد 510 أطنان قمح محلي 

 من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفا و757 فدانا وتم حصاد ما يقرب من 8425 فدانا وتوريد 510 أطنان و397 كيلوجرام قمح محلي حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 8 طن و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري و131 طنا و14 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 370 طنا و783 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع 

 فيما أشار ممدوح حماد وكيل وزارة التموين إلى أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وتتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح حيث تم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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تجهيز 28 مركز تجميع و13 لجنة لاستلام محصول القمح بأسيوط

 يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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