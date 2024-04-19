توريد 1200 طن.. فرحة أهالي المنوفية ببدء موسم حصاد القمح (فيديو)

قال المهندس محمد بركات التركاوي، مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إن عمليات توريد القمح هذا العام تسير بشكل منتظم.

وكشف وكيل زراعة المنوفية عن أنه جرى الانتهاء من حصاد "7242 " فدانا من محصول القمح حتى اليوم.

توريد 1200 طن قمح بصوامع المنوفية

كما اكد وكيل زراعة المنوفية على أن إجمالي ما تم توريده بلغ 8535.840 أردب ما يعادل 1200 طنا و376 كيلو بالمطاحن.

رفع درجة الإستعداد لتوريد القمح في المنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أنه تم رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتباره محصولًا استراتيجيا هامًا.

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ووجه محافظ المنوفية التموين والزراعة بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة أولًا بأول وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات للتيسير على المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

مراجعة وفحص القمح قبل توريده

فضلًا عن مراجعة أعمال لجان فحص القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتماما بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

بدء موسم توريد القمح



من الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كافة النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، هذا وبلغ إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق محافظة المنوفية (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر.