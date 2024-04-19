صلاح السعدني عمدة التمثيل الدرامي.. برع فى تقديم أدوار ابن البلد.. اكتشفه المخرج محمد فاضل.. وهذا سر اعتزاله الفن

صلاح السعدنى، عمدة التمثيل الدرامى، فنان مصري قدير حقق نجومية كبيرة فى أدوار البطولة والأدوار الثانوية، برع فى تقديم أدوار ابن البلد الشهم فمن ينسى له دور حسن أرابيسك، وهو العمدة سليمان غانم فى ليالى الحلمية وغيره، ورغم حبه الشديد للفن والتمثيل فإنه خريج كلية الزراعة حيث عرف طريق التمثيل على مسرح الكلية أثناء دراسته، وقدم أدوارا لا تنسى على المسرح وفى السينما والدراما، ورحل اليوم عن عالمنا بعد أن أجبره المرض فى السنوات الأخيرة على الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية.

وتوفى اليوم الفنان صلاح السعدني، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وولد الفنان صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943، تميز بخفة الظل والقبول، وتربى فى بيت ثقافة وشهرة حيث إن شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي المشاغب محمود السعدنى الذى تربى على يديه وعلى ثقافته وحبه للمعرفة والكتابة، وكان يحبه كثيرا حتى إنه قال يوما: إن شقيقه محمود بالنسبة له هو مصر كلها وهو الحارة بجمالها وسحرها.

صلاح السعدنى وسعيد صالح وعادل إمام

درس صلاح السعدنى بكلية الزراعة حيث زامل الفنان عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل، ويتحدث صلاح السعدني عن بداياته فيقول: كان مالى ومال التمثيل.. أنا كنت منذ طفولتي وأنا أعد نفسي لأصبح مهندسا زراعيا.. ومن أجل هذا الغرض التحقت بكلية الزراعة، ومضت الأمور على ما يرام إلى أن قادنى قدري والتقيت بالزميل عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل بالكلية، الذى استطاع أن يقلب حياته رأسا على عقب، فمن خلاله عرفت التمثيل، ومن هنا بدأت البحث عن إظهار الموهبة بداخلى.

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ذكريات لاتنسى مع عادل إمام

وعن ذكرياته مع أصدقاء العمر كوميديانات جيله يقول صلاح السعدنى: عادل إمام من كلية الزراعة وسعيد صالح من كلية الآداب هم أصدقاء العمر والشقاء والنجاح، كنا في شبابنا لا نملك قرشا واحدا، فلما يقرصنا الجوع نتوجه نحو عم محمد بائع الكباب بالسيدة زينب ونطلب كيلو كباب بملحقاته من خبز وسلطات، وعندما تخمد نيران جوعنا نسأل كم الحساب، يطلع 7 جنيهات نقول: إذن هات ثلاثة ويبقى له عشرة.

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الفن وظيفة اجتماعية ورسالة سامية

كان الراحل صلاح السعدنى يرى أن للفن وظيفة اجتماعية ويقول "أعي تمامًا هذا الدور، وبالتالي فإن اختياراتي نابعة من هذا الوعي، فأنا لست "أراجوز" ولا مهرجًا في سيرك "، ومن هنا كان لا ينظر إلى الفن على أنه "أكل عيش" بل رسالة سامية يرغب في تقديمها بالمجتمع، مما أثر بالطبع على اختيار مشاركاته الفنية بعناية وتدقيق.

صلاح ومحمود السعدنى

ورث الراحل صلاح السعدنى عن شقيقه الأكبر محمود السعدنى حب القراءة والإطلاع على الألوان الأدبية المتنوعة فاحتفظ لنفسه بمكتبة مليئة بالكتب والمؤلفات في مختلف التخصصات والمجالات، فإن شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي المشاغب محمود السعدنى الذى تربى على يديه وعلى ثقافته وحبه للمعرفة والكتابة، وكان يحبه كثيرا ويتخذه قدوته، وعن طبيعة هذه العلاقة يقول: كانت علاقة الابن بأبيه فهو الأب الروحي الذي تأثرت به في حياتي، محمود هو مصر بالنسبة لي، هو الحارة بجمالها وسحرها وصخبها وتناقضاتها، هو الناس بأحلامهم وآمالهم وأحزانهم وعذابهم، إنه ليس مجرد أخ أكبر، وليس مجرد فرد انه قبيلة بأكملها بل مصر كلها، وقد تأثرت في مطلع حياتي بالمجموعة التي كانت ترافقه على مقهى عبد الله بالجيزة من كبار الأدباء والكتاب والشعراء: منهم كامل الشناوي، وعبد الرحمن الخميسي، ونعمان عاشور، ويوسف إدريس، وزكريا الحجاوي وصلاح جاهين ومحمد عودة وغيرهم.

وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 80 عاما

شهادة محمود السعدنى

أما الصحفى الساخر محمود السعدنى فيقول عن شقيقه صلاح السعدنى: صلاح فنان كويس ويتطور باستمرار والناس تحبه، وهو مثقف قوي لكنه يثور وينفعل في القضايا التي يناقشها بحمق، فصل من الاتحاد الاشتراكي إرضاء للسادات الذي كان غاضبا مني حتى أنه وضع في قائمة واحدة مع أحمد بهاء الدين وتوفيق الحكيم، بالرغم من أنه كان في عز نجوميته.

اكتشفه المخرج محمد فاضل في دور صغير بمسلسل "الضياع" عام 1960 مع بداية التليفزيون ومن هنا كانت البداية حيث استمر مشواره مع صلاح السعدنى فى مسلسل حلم الجنوبى.

صلاح فى دور حسن أرابيسك

وجاء انتشاره ومعرفة الجمهور به فى الدراما مع بدايات التليفزيون مع المخرج نور الدمرداش بخماسية الساقية التى كتبها عبد المنعم الصاوى وهو مازال طالبا، فقدم الرحيل وكان عمره 17 عاما، ثم قدم دور الأخرس أبو المكارم في مسلسل "الضحية" التي كانت سبب شهرته ، ثم قدمه المخرج محمد فاضل فى مسلسل الضياع تبعها مسلسلات:القاهرة والناس، عادات وتقاليد، شارع المواردي، كفر عسكر، أبنائى الأعزاء شكرا، أرابيسك، بين القصرين، قصر الشوق، حلم الجنوبي، أوراق مصرية وكانت آخر أعماله الدرامية "القاصرات " عام 2013.

العمدة سليمان غانم

أما أروع أدوار الراحل صلاح السعدنى وأشهرها في الدراما التليفزيونية التى لاتزال عالقة فى أذهان الجمهور هو دور العمدة سليمان غانم فى أجزاء مسلسل ليالى الحلمية التي كتبها أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبد الحافظ، قدم فيه دور الفلاح عمدة كفر ميت الغانم بخفة الظل وبعباراته وضحكته الشهيرة وصرخته "جااااي"، "يابن الرفضي"، إلا أن الشخصية الأكثر ارتباطًا بـ الفنان صلاح السعدنى، كانت شخصية نصر وهدان القط، في مسلسله الشهير "حلم الجنوبي"، فظهر من خلاله الإنسان المثقف الذي يحافظ على تاريخ بلده ويحارب أي تشويه يصيبه، ويحاول من خلال مهنته كمدرس تعريف الطلاب بحضارتهم وتاريخ بلادهم.



اتجه صلاح السعدنى إلى السينما حين اختاره المخرج يوسف شاهين في دور علواني بفيلم "الأرض "، قدم بعدها دور الجندي مسعد في فيلم "أغنية على الممر" عام 1973 تبعه أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد، ملف في الآداب، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، اليوم السادس وغيرها..

الملك هو الملك آخر مسرحياته

فى المسرح قدم أكثر من 35 مسرحية منها: اثنين فى قفة، لوكاندة الفردوس مع عبد المنعم مدبولى، معروف الأسكافي، زهرة الصبار مع عبد الرحمن أبو زهرة، الدخان، الدنيا مزيكا، حارة السقا، الملوك يدخلون القرية، زقاق المدق، البحر بيضحك ليه، وكانت آخر مسرحياته "الملك هو الملك"، ليعتزل بعدها التمثيل لاعتلال صحته، واحتجب عن الظهور في وسائل الإعلام.

راض عن أعماله

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الفنان صلاح السعدنى أكثر من مرة حتى رحل اليوم فى صمت وبدون مقدمات وهو راضيا عن مشواره وعطائه الفني حيث قال: حققت خلال مشواري الفني الذي امتد حوالي نصف قرن أكثر مما توقعت، وأخذت أكثر مما استحق، فقد كان شغلي الشاغل البحث عن الجودة بغض النظر عن المقابل المادي، والحمد لله أنا راض عن مشوارى وعن كل عمل قدمته ولست نادما على شيء.