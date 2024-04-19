نقابة المهن التمثيلية تنعي صلاح السعدني وتكشف موعد الجنازة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل صلاح السعدني، وكتبت في بيانها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الفنان العظيم صلاح السعدنى وإنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة".

وكشفت نقابة المهن التمثيلية، موعد الجنازة، حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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يذكر أن الفنان صلاح السعدني، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

ومن أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

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