وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 80 عاما
توفي الفنان صلاح السعدني، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".
ولد الفنان صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، عام 1943 بمحافظة المنوفية، وساهم شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني في تشكيل وعيه الثقافي.
التحق السعدني بكلية الزراعة وهنا التقى بصديق عمره الفنان عادل إمام، وجمعتهما خشبة مسرح الكلية بعد أن جمعتهما الدراسة والحلم المشترك بالفن.
كانت أول مشاركة درامية لصلاح السعدني مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ثم مسلسل "الضحية"، وكان ذلك عام 1964.
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