أول رد فعل من عادل إمام على وفاة الفنان صلاح السعدني

تلقى الوسط الفني، صدمة بخبر وفاة الفنان صلاح السعدني، والذي أعلنه الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن الفنان عادل إمام، علم بخبر وفاة الفنان صلاح السعدني، وذلك رغم محاولة أبنائه إخفاء الخبر عنه، إلا أنه علم من أحد المرافقين له.

وكشف المصدر لـ “فيتو”، أن الفنان عادل إمام، تواصل على الفور مع أسرة “السعدني”، لتقديم التعازي لهم، ومساندتهم.

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وأكد المصدر المقرب للفنان عادل إمام، أن هناك حالة من الحزن الشديد سيطرت على الزعيم، بعد معرفته خبر الوفاة، وهو ما حاول البعض إخفاءه عنه خوفًا على حالته الصحية.

بدايات وتعثرات

ولد الفنان صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، عام 1943 بمحافظة المنوفية، وقد ساهم شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني في تشكيل وعيه الثقافي.

التحق السعدني بكلية الزراعة وهنا التقى بصديق عمره الفنان عادل إمام، وجمعتهما خشبة مسرح الكلية بعد أن جمعتهما الدراسة والحلم المشترك بالفن.

صلاح السعدني

كانت أول مشاركة درامية لصلاح السعدني مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ثم مسلسل "الضحية"، وكان ذلك عام 1964.

لكن الحلم ما لبث أن تحول إلى كابوس، حيث تم اعتقال شقيقه محمود السعدني، ووقتها أجبرت السلطات المصرية صلاح السعدني على عدم التمثيل، فالتزم بيته.

في هذه الفترة، حاول صديقه عادل إمام كسر قرار منعه، فرشحه لمسرحية مدرسة المشاغبين، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الدور لأحمد زكي.

عادل امام وصلاح السعدنى

من أجل ذلك، حاول المنتج سمير خفاجي مساعدته بتعيينه في دور إداري في فرقته، لكنه رفض ذلك وقال إنه ممثل وسيظل ممثلا فقط.

أعمال صلاح السعدني

على شاشة التلفزيون، كانت بصمات صلاح السعدني واضحة، حيث قدم 31 مسلسلا، يأتي على رأسها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، للثروة حسابات أخرى، الناس في كفر عسكر، الباطنية، القاصرات".

صلاح السعدني

وكانت شخصية العمدة سليمان أكثر الشخصيات شهرة في مسيرته الفنية، وهي الشخصية التي قدمها في 5 أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية".

كما قدم صلاح السعدني 5 عروض مسرحية، هي "الناصر صلاح الدين، زهرة الصبار، الملك هو الملك، باللو باللو، ثورة الموتى".

وتألق على شاشة السينما بمجموعة كبيرة من الأفلام أهمها "أغنية على الممر، ليل وخونة، ملف في الآداب، قضية عم أحمد، درب الرهبة".

حزن ومرض



كانت أصعب لحظة على صلاح السعدني هي تلقيه خبر وفاة صديقه نور الشريف في 2015، فشعر وقتها أنه فقد جزءًا كبيرًا من عمره، ومن وقتها ساءت حالته الصحية، وتوارى عن الأنظار.