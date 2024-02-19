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خارج الحدود

كتائب القسام: استهداف 15 جنديا إسرائيليا في كمين بخان يونس

كتائب القسام استهداف
كتائب القسام استهداف 15 جنديا إسرائيليا في كمين بخان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابعت "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

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وفي وقت سابق من اليوم، كشفت كتائب القسام عن أن  مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين واشتبكوا مع قوة راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح بحي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وتواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود في مواجهات قطاع غزة. 

وفي وقت سابق كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "إن الجندي أوري يعيش قتل في عملية كريات ملاخي أمس الجمعة، والتي تم تنفيذها بالضفة الغربية".

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه إلى 573 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم ضباط وجنود.


حادث كريات ملاخي 

والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حادث إطلاق النار بـ كريات ملاخي شرق أسدود المحتلة إلى 6، كاشفة عن مقتل منفذ العملية.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وصل إلى موقع الحادث في كريات ملاخي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل، وإن الإسعاف الإسرائيلي نقل عددا من الجرحى حالتهم بين المتوسطة والخطيرة. 

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