الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يحول مستشفى ناصر لثكنة عسكرية

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الإثنين، إن 25 فردا من طواقمها و136 مريضا ما زالوا بمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، من دون كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أكسجين وبلا قدرات علاجية.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة  إن الاحتلال حوّل المستشفى إلى ثكنة عسكرية بعد أن حاصره لأيام، وسط محاولات منظمة الصحة العالمية لإجلاء من تبقى من المرضى في المستشفى.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر نحو 10 آلاف نازح لجأوا إلى المستشفى.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفيات غزة 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 29092 شهيدا

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