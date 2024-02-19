مندور: جامعة القناة تمتلك بيئة حاضنة للأفكار في مجال الاستزراع السمكي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، اللواء دكتور إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

تنظيم ندوة تعريفية

تأتي الزيارة في إطار تنظيم كلية العلوم بجامعة قناة السويس لندوة تعريفية حول "إسهامات الشركة الوطنية في النهوض بالإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية"، حاضر بها اللواء دكتور إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

Advertisements

مكان إقامة الندوة

أقيمت الندوة بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي الدكتور رأفت محمد عفيفي وكيل الكلية لشئون البيئة، بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة بإشراف العقيد فادي نبيل.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة لديها بيئة حاضنة للأفكار، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، فلدينا معهد للاستزراع السمكي بشراكة صينية، بالإضافة إلى قسم للاستزراع السمكي بكلية الزراعة، وآخر بكلية العلوم، وقسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري.

كما طالب "مندور" بتنظيم زيارات طلابية للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وذلك لتعريف الطلاب بهذا المشروع القومي العملاق، وزيادة مداركهم، خاصة لطلاب الأقسام المعنية بالاستزراع السمكي وحتى للكليات النظرية.

وتابع رئيس الجامعة أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وضع نصب عينيه العديد من المشروعات التنموية العملاقة، والتي يكون الهدف منها تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.

جهود الدولة في الاستزراع السمكي

ومن جانبه رحب اللواء إسلام ريان بالزيارات الطلابية، فضلا عن أنها تعمل على دعم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتساعدهم على التعرف على المشروعات الكبرى التي تتم الآن داخل مصر، لافتًا إلى أن الشركة توفر فرص عمل لشباب الخريجين، والأولوية لإقليم القناة وسيناء.

وأشار اللواء إسلام ريان إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الاستزراع السمكي وفرت المئات من فرص العمل، فضلًا عن الوصول إلى معدل كبير للاكتفاء الذاتي يصل إلى نسبة 85%.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية هي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي تم إنشاؤها في عام 2014، وهي شركة استثمارية بمساهمات وزارة الدفاع، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وشركة كوين سيرفيس.

وأوضحت الدكتورة مها فريد سليمان أن الندوة تناولت مجموعة من المحاور الهامة منها التعريف بالمزارع والمفرخات السمكية، ومصانع تغليف وتجهيز الأسماك، وأسطول الصيد البحري الذي تضمه الشركة.

وأفاد الدكتور رأفت عفيفي أن الندوة عقدت بمدرج 1 بكلية العلوم وشارك بها أكثر من 100 طالب وطالبة.

يُذكر أن اللواء دكتور إسلام عطية عبد الحميد حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة بنها بتقدير عام جيد جدًا.

التحق للعمل بالقوات المسلحة 5 يناير 1991.

حاصل على درجة الماجستير في التوليد والتناسل عام 1996.

حاصل على درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية في الرقابة الصحية على الأغذية من جامعة القاهرة 2007.

حاصل على درجة الدكتوراه في الرقابة الصحية على الأغذية من جامعة القاهرة 2013.

تدرج في كافة الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، حتى مديرًا لإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، فرئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية اعتبارا من يناير 2022.