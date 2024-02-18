وكيل تعليم الإسماعيلية يكرم إدارة الموازنة بالمديرية (صور)

كرم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد إدارة الموازنة بالمديرية لتميزههم في العمل وحصولهم على إشادة من وزارة المالية.

منح إدارة الموازنة شهادات تقدير

ومنح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية شهادات التقدير إلي كل من نشوى محمد رئيس قسم الموازنة وصباح العايدي مدير عام إدارة الموازنة ومحمد حسن مدير الهيئة الموازنية وذلك لاجتيازهم عمل إعداد مشروع الموازنة للعام 2024 _ 2025،وكذلك زيادة مشروع الموازنة للعام الجديد وتقديم شكر خاص لمديرية التربية والتعليم.



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جانب من التكريم، فيتو

مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

وعلى صعيد آخر كان قد شدد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.

اختيار الطلاب للمعلمين

ولفت وكيل تعليم الإسماعيلية إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين الذين سيؤدون المحاضرات ومجموعات الدعم المدرسي.

متابعة القنوات التعليمية

و أشار الدكتور محمد بحيري إلى إنه يجب متابعة قنوات مدرستنا 1 و2 و3 والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، وضرورة الإعلان عن جداولها بلوحة الإعلانات داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها إلى جانب الصفحات الإعلامية، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والاهتمام بالرحلات الترفيهية والثقافية والعلمية والاهتمام بالمشروعات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن ورفع الوعى الثقافي لدى طلاب المدارس.

جانب من التكريم، فيتو

تفعيل الغياب الإلكتروني

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم علي تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب والاهتمام بحضور الطلاب وجذب الطلاب للمدارس بتفعيل الأنشطة المتنوعة وعدم التراخي مع الطلاب والتشديد على الحضور اليومي للطلاب.

تفعيل مبادرة 1000 مدير مدرسة

وكان قد عقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية اجتماعا موسعا مع قيادات المدرية ومديري الإدارات التعليمية والوكلاء وموجههى العموم بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وذلك لمناقشة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس.

جانب من التكريم، فيتو

ووجه بتقديم جميع سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم في التدريس.

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم الإسماعيلية يسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية لتحقيق مناخ آمن للطلاب بالمدارس.

شدد على ضرورة المتابعة اليومية للمدارس علي أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول سريعة لأي مشكلات طارئة بالمدارس وفق الإمكانات المتاحة وتكريم وإبرازالعناصر المتميزة من المدرسين والطلاب والاهتمام بهم ومتابعة فرق المتابعة والموجهين بالمدارس لتهيئة مناخ تعليمي آمن بالمدراس





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