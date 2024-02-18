الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

انطلاق عروض مهرجان نوادي المسرح الإقليمي في الإسماعيلية (صور)

جانب من انطلاق فعاليات
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق عروض مهرجان نوادي المسرح الإقليمي، بعرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "بداخلك قد ترى النور" تأليف محمد السورى، وإخراج أحمد حلمي، وتمثيل عمرو هشام، رحمة محمود، هدير احمد، عبدالرحمن مجدى، أحمد ضياء، هبة عمر، باڤلي سامح.  

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فكرة العرض المسرحي 

وتدور فكرة العرض المسرحي حول داخل حي من أحياء مصر وهو حي الباطنية، هذا الحي الذي يُعد وكرا لتجارة المواد المخدرة بكافة أنواعها.   

جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 

ويقدم أبطال العرض تصورا واقعيا لحياة تجار المخدرات ومروجيها ثم يأتي هذا الحي الشيخ الأزهري الذي فور تخرجه من الأزهر تم تعيينه إمامًا لمسجد داخل حي الباطنية، الحي الذي يجمعه ِشجار ويفرقه أذان، كما أنه قد بدأ النور باهرا عليه، وسط تمام الظلم، مصباح واحد في حجرة السطوح الواحدة، التي سكنها الشيخ الأزهري.  

جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 

ولكنه يكاد أن يضيء الباطنية كلها حتى تظهر لي لي، هذا الشيطان الذي تجسد في صورة امرأة في غاية الجمال والأنوثة، التي كانت تعمل دائمًا على وقوع الشيخ الأزهري في حبها وارتكاب المعاصي، إنه هو الشيخ عبد العال، إمام مسجد الشبوكشي بحي الباطنية، الذي ترك الصلاة والمصلين وذهب وراء لي لي ، ذهب بلا عودة. 

جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 

العرض الثاني لمسرحية" فوتوشوب "
 

فيما قدم العرض الثاني لمسرحية فوتوشوب تأليف محمد خليفة، إخراج حازم خطاب، تمثيل زياد أيمن،  محمود قابيل،  كريم عصام، هاجر الخولي، يوسف مهدي، مريم طلعت، آية سعيد، مايا كامل، إسلام مبارك. 

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ويدور العرض حول طفل يعثر على ظرف بداخله مجموعة من الصور لشخص يدعى ميدو في مراحل مختلف من حياته وكلما يمسك صورة منهم يرى أحداثها ويرى تأثير تربية أم ميدو الشديدة على حياته واختياراته في المستقبل.  

جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 

لجنة التحكيم تشهد العرض

وشهد العروض لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عادلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد عضو من إدارة المسرح وفي وحضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية،  شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.  

 

جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 
جانب من انطلاق فعاليات المهرجان، فيتو 

 

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