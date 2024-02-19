الدوري المصري، فيوتشر يتعادل مع المقاولون 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام المقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكل فريق، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ فريق المقاولون العرب هجماته مبكرا عن طريق عبد الرحمن جبنة، وبعد ذلك انتقلت السيطرة والاستحواذ للاعبي فيوتشر.



فيوتشر تقدم بالهدف الأول عن طريق علي زعزع من ضربة رأسية في الدقيقة 12 من عمر المباراة، حيث استغل ركلة ركنية وصلت إليه وهو خال من الرقابة.

جوزيف أوشايا استغل تشتيت خاطئ من دفاع مودرن فيوتشر، وأطلق تسديدة صاروخية جاءت أعلى المرمى.

وسجل أحمد عاطف هدف ثاني لفيوتشر بطريقة رائعة في الدقيقة 32 من المباراة، لكن تم إلغاءه لوجود تسلل.

وادرك محمد سالم التعادل للمقاولون العرب بعد لحظات قليلة من إلغاء هدف فيوتشر، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية.

وهدد مودرن فيوتشر بهجمة خطيرة للرد على هدف التعادل، ليسدد أحمد عاطف كرة جاءت أعلى المرمى، وبعدما تحولت اللعبة إلى ركنية، أهدر عاطف هدفًا محققًا أمام المرمى وهو خال من الرقابة.

احمد عاطف أعاد مودرن فيوتشر للمقدمة مرة أخرى من كرة عرضية أسكنها الشباك، في الدقيقة 36 من المباراة، واحتسبه حكم اللقاء بعد العودة للـ VAR.

فيما سجل هدف التعادل للمقاولون العرب اللاعب جوزيف أوتشايا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء



تشكيل المقاولون العرب

عامر عامر في حراسة المرمى.

الدفاع: لؤي وائل، أحمد علاء، أحمد مودي، جوزيف أوشايا.

في الوسط: أحمد الشيمي، عبد الرحمن خالد "جبنه"، محمد مجلي.

الهجوم: أمادو انياص، محمد سالم، فراس بن عبد الله عايفية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "جواكيم اجيري، عمر سافيولا، عماد ميهوب، عمرو مرعي، محمود عبد الحليم، أحمد العربي، فاروق كابور، زياد محمد، ومحمود أبو الفتوح".

تشكيل مودرن فيوتشر أمام المقاولون العرب بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر



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ويبحث كلا الفريقين عن الفوز بالمباراة خاصة بعدما تلقى المقاولون الخسارة على ملعبه بهدف نظيف أمام إنبي، كما تلقى فيوتشر الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة الماضية بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق مودرن فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفى، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الفريق 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراة بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

وعلي صعيد اخر تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

حكام مباراة فيوتشر ضد المقاولون