مزارع يتخلص من حياته في البدرشين

أقدم مزارع على التخلص من حياته فى البدرشين لمروره بأزمة نفسية، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص شنق نفسه داخل منزله بالبدرشين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى “ربيع. س” 58 سنة مزارع ومقيم البدرشين، وتم العثور عليه مشنوقًا.

وبسؤال شقيقه والذى أفاد أن شقيقه المتوفى كان يمر بحالة سيئة وتركته زوجته، مما أدى إلى مروره بحالة نفسية صعبة، ولم يشتبه بأحد.

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وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

وفى سياق آخر، لقى عامل مصرعه بطعنة سكين أثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق توك توك وأخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة فى منشأة ناصر

تلقى قسم منشأة ناصر بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وعثر على جثة عامل فى منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين فى الظهر، ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.

ودلت التحريات على أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين فى الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الآخر واعترف بأرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.