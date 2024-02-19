كشف غموض حادث مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية داخل شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

وكانت الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث ضم مباحث الجيزة ومفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لكشف ملابسات العثور على جثة مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية داخل شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتوصلت تحقيقات فريق البحث المشكل إلى حل غموض الواقعة بعد فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة وتم ضبط المتهمين.

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وكانت السفارة اليمنية بالقاهرة، أصدرت بيان تعقيبًا على حادث مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، في شقته بالقاهرة.

مقتل مسؤول كبير في الجيش اليمني بالقاهرة

وجاء في بيان السفارة اليمنية: "تتابع السفارة باهتمام وحرص بالغين بموضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولًا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

السفارة اليمنية تعلق على مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي

وأضافت: "لقد قامت السفارة منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

وتابعت:"إن السفارة إذ تؤكد بأنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي فإنها تطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".