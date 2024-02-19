الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخص يمني بالجيزة في أقل من 24 ساعة

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط مرتكبى حادث مقتل شخص يمني الجنسية بالجيزة فى أقل من ٢٤ ساعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.



تفاصيل مقتل يمني في الجيزة

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكبى واقعة مقتل مسئول يمني وهم كل من رمضان محمد بليدى على 29 عاما سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية 19 عاما خراط ومقيم الطوابق بالجيزة.



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كما تم ضبط إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا 22 عاما ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة 17 عاما ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.



وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

كما تم ضبط أية رضا محمود، 23 عاما - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.