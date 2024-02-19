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اقتصاد

تداولات قياسية.. 179 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، باجمالى 179 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449.

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اقرأ التالى: ختام حركة تعاملات البورصة المصرية الأحد 

 

 

177 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات أمس 

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية ، بإجمالى 177 ألف عملية تداول بختام  تعاملات أمس الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 35679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67%  عند مستوى 12403 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

 

مؤشرات التداول، فيتو 

 

كواليس تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

 

تفاصيل حركة تعاملات الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة.

 

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