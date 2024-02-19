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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29252 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 35892 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% عند مستوى 12464 نقاط.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68%  عند مستوى 7463 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% عند مستوى 10441 نقاط. 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، أمس الأحد، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12403 نقاط.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط.

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

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تعاملات الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى التحديات التي تواجه البورصة خلال هذا العام 2024 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة.

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