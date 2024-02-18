177 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بإجمالى 177 ألف عملية تداول بختام تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 35679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

104 آلاف عملية تداول في منتصف تعاملات اليوم بالبورصة

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بإجمالى 104 آلاف عملية تداول، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 35763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقاط.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

مؤشرات، فيتو

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

مؤشرات، فيتو