إقامة نهائي دوري مراكز الشباب بالأقصر بين فريق مركز الطود ومركز شباب الحسينات

تسدل مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة الأقصر، الستار بإقامة نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة للمباراة النهائية بين فريقي مركز شباب الطود ومركز شباب الحسينات على ملعب نادي الأقصر الرياضي برعاية شركة توتال إنرجيز.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمراكز الشباب وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير مراكز الشباب في كافة قرى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة.

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وبدأ اللقاء المنتظر نهائي دوري مراكز الشباب بالأقصر في نسخته العاشرة بالسلام الجمهوري، وأخذ الصور التذكارية والترحيب بالحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية، والتأكيد على الالتزام بكافة شروط الدوري والإجراءات والتحلي بالأخلاق الرياضية من الفريقين.