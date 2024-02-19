طوارئ في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

تواصل محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة على مدار الساعة، بأي طارئ في حينه لسرعة تفاديه، حيث تشهد محافظة الأقصر طقس سيء ونشاط الرياح المتزايدة.

وجرى رفع درجة الاستعداد في كلا من الحماية المدنية والمطافئ للتعامل مع أي حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، والتنسيق مع الرعاية الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لأي تداعيات لنشاط الرياح.

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وشكلت مديريات الرى والإنقاذ النهرى، وشرطة المسطحات المائية، لجان وفرق مهيأة للتدخل السريع فى حالة حدوث أي طارىء قد يؤدي لوقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية والدهبيات الخاصة بالرحلات السياحية، حال تفاقم الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس السيئ، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وذلك بسبب سرعة الرياح المتزايدة التي تخطت 10 عقده، وجاء ذلك القرار تفاديًا لأي أضرار ناجمة عن الطقس السيء إثر سوء الأحوال الجوية.