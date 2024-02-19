تحرك عاجل من وزير التربية والتعليم بعد إصابة طلاب الوادي الجديد في انهيار مدرج سيرك

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

إصابة طلاب الوادي الجديد

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن 39 طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما وجه الوزير مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

حادث إصابة طلاب الوادي الجديد

وأعلن مستشفى جامعة الوادي الجديد، في بيان اليوم الاثنين، وصول 39 طالبا وطالبة من طلاب المدارس قادمين لقسم الإصابات بسبب انهيار مدرج سيرك.

وقال المستشفى إن جميع الإصابات طفيفة ولا يوجد سوى حالة واحدة بها كسر بالرسغ وتم إجراء اللازم، مضيفا أن جميع أعضاء الفريق الطبي من كلية الطب متواجدين لفحص الحالات والاطمئنان عليها.

ومن جانبه تابع الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، حالات المصابين.

كما انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للتلاميذ المصابين.

وطمأن وكيل التعليم، جميع أولياء الأمور بتماثل معظم الحالات للشفاء وعدم وجود أى حالات خطيرة وأن الوضع آمن للجميع.

وأهاب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالجميع عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والابتعاد عن تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية لعدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين.

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