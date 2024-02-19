بعد انهيار المدرج بطلاب المدارس.. محافظ الوادي الجديد يقرر غلق سيرك الخارجة (صور)

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، غلق سيرك الخارجة وذلك عقب حادث سقوط أحد مدرجات السيرك بطلاب المدارس أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق.

النيابة تعاين موقع انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، حادث سقوط مدرج أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب داخل سيرك في الخارجة.

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ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور وقال إن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وإصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة، كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.

وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ يرافقها اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.