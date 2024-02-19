الحالة الصحية لـ 39 طالبا أصيبوا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد (صور)

أعلن مستشفى جامعة الوادي الجديد، في بيان اليوم الاثنين، وصول 39 طالبا وطالبة من طلاب المدارس قادمين لقسم الإصابات بسبب انهيار مدرج سيرك.

وقال المستشفى إن جميع الإصابات طفيفة ولا يوجد سوى حالة واحدة بها كسر بالرسغ وتم إجراء اللازم، مضيفا أن جميع أعضاء الفريق الطبي من كلية الطب متواجدين لفحص الحالات والاطمئنان عليها.

حادث سيرك الوادي الجديد

ومن جانبه تابع الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، حالات المصابين.

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كما انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للتلاميذ المصابين.

وطمئن وكيل التعليم، جميع أولياء الأمور بتماثل معظم الحالات للشفاء وعدم وجود أى حالات خطيرة وأن الوضع آمن للجميع.

وأهاب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالجميع عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والابتعاد عن تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية لعدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين.

وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في بيان رسمي له على صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، غلق سيرك وذلك عقب حادث سقوط أحد مدرجات السيرك بطلاب المدارس أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق.

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، واللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، تبعات حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب داخل سيرك.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة. كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.

وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ يرافقها اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، لموقع السيرك للاطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم 39 طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.