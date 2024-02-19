بعد حادث انهيار مدرج السيرك بالطلاب.. وكيل تعليم الوادي الجديد يطمئن أولياء الأمور

انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للتلاميذ المصابين.

انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد

وطمئن وكيل التعليم، جميع أولياء الأمور بتماثل معظم الحالات للشفاء وعدم وجود أى حالات خطيرة وأن الوضع آمن للجميع.

وأهاب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالجميع عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والابتعاد عن تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية لعدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين.

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وقرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في بيان رسمي له على صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، غلق سيرك وذلك عقب حادث سقوط أحد مدرجات السيرك بطلاب المدارس أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، وإحالة الواقعة للتحقيق.

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحدث لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. هذا فيما تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، واللواء محمد أبوالليل مدير أمن المحافظة، تبعات حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب داخل سيرك.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.

وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ يرافقها اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالب وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.