للعام الثاني على التوالي.. القليوبية تفوز بمسابقة حوافز تميز الأداء

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جائزة فوز محافظة القليوبية ضمن المحافظات الست الأكثر تميزا في مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 الماضي، وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة على مستوى محافظات الجمهورية.

النتائج النهائية

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعلان النتائج النهائية لمُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، في عامها الثاني التي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام 2023 /2024.

حضر الاحتفالية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسادة المحافظين، ومن المحافظة حضر اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والأستاذ محمد رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

أوضح محافظ القليوبية أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للعام المالي (2023/ 2024)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

الشفافية والنزاهة

وأشار إلى أن نتائج التقييم تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة، وأشرف عليها خبراء من معهد التخطيط القومي مضيفًا أن ثمة أهداف رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال إشتراكها في المبادرة منها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والفعالية وتحسين عملية صنع القرار، الذي يعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات.

وتابع أن حوافز تميز الأداء التي تتمثل في منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2023/2024) من المُستهدف توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية، إستكمالًا لجهود الدولة المبذولة لإدراج البعد البيئي في الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى الإقتصاد الأخضر، فضلًا عن المشروعات التي تخدم مُبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة والمشروعات سريعة التنفيذ والدخول للخدمة والتي يستفيد منها المواطنون بشكل فوري.

وتقدم الهجان بالشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت في نجاح ملف التنمية الاقتصادية وإجراء مسح اقتصادي للاستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وكذلك تصدر المحافظة في تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" والتي تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لها في خطة العام المالي (2023 / 2024) بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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