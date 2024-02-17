السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان في بنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال افتتاح اهلا رمضان، فيتو

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة

وأوضح أن المعارض تنظمها مديرية التموين بالقليوبية  بمشاركة الغرفة التجارية وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلي 20-35% عن السوق المحلية.

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جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها وذلك  فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظه
 
ولفت المحافظ  إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح ٥ معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة ؛ لتغطية جميع المدن بالإضافة إلى اقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة


وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.


وأشار  المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدى بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.


جاء ذلك بحضور  اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفه التجاريه بالقليوبيه ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينه بنها وعيد عبد الله مدير مديريه التموين بالقليوبيه ومصطفي فرج الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان العالمية

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الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية الدكتور محمد عطية الفيومي حي شرق شبرا الخيمة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

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