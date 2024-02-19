قطع المياه لمدة 7 ساعات عن هذه المناطق في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، وذلك لمدة 7 ساعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.

انقطاع المياة بالقناطر الخيرية

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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مياه الشرب

واضافت الشركة، ان هذا نتيجة تخفيض ضغوط المياة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من القيام بأعمال الصيانة.

ونوهت الشركة، ان المياة سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء شركة الصرف الصحي من اعمال الصيانه التى تقوم بها.

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن تدعم أسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة والمعدات بالشركة، ضمن خطة الشركة في تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

وتفقد ٢سيارة كسح ماركة مان سعة ١٠ م/٣ للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك تفقد ٣ ونش شوكة حمولة ٣ أطنان للعمل بالورشة والمحطات، كما تفقد مجاهد ٥ سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب ماركة شيفروليه حمولة ٥ أطنان، وكذلك ٢ سيارة شيفرولية جامبو نصف نقل حمولة ٥ أطنان لدعم معدات الطوارئ والورش و٧ سيارات ربع نقل فردي كابينة ماركة نيسان للعمل بالفروع والورش والطوارئ.

وقال رئيس مياه القليوبية إن تدعيم معدات الشركة يسهم في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، وضمان سلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.

وأوضح أن الشركة تسعى دائما إلى تدعيم أسطولها بمعدات جديدة لمواجهة أعمال الطوارئ وأعمال إصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية تطوير وسرعة الأداء بالشركة بشكل يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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