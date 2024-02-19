الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قطع المياه لمدة 7 ساعات عن هذه المناطق في القليوبية

انقطاع المياة بالقليوبية،
انقطاع المياة بالقليوبية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، وذلك لمدة 7 ساعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء.

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

غدا انقطاع المياه عن مناطق بالأقصر لمدة 3 ساعات

 

انقطاع المياة   بالقناطر الخيرية

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

Advertisements

مياه الشرب

 

واضافت الشركة، ان هذا نتيجة تخفيض ضغوط المياة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من القيام بأعمال الصيانة.

ونوهت الشركة، ان المياة سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء شركة الصرف الصحي من اعمال الصيانه التى تقوم بها. 

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن تدعم أسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة والمعدات بالشركة، ضمن خطة الشركة في تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

وتفقد ٢سيارة كسح ماركة مان سعة ١٠ م/٣ للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك تفقد  ٣ ونش شوكة حمولة ٣ أطنان للعمل بالورشة والمحطات، كما تفقد مجاهد  ٥ سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب ماركة شيفروليه حمولة ٥ أطنان، وكذلك  ٢ سيارة شيفرولية جامبو نصف نقل حمولة ٥ أطنان لدعم معدات الطوارئ والورش و٧ سيارات ربع نقل فردي كابينة ماركة نيسان للعمل بالفروع والورش والطوارئ.

وقال رئيس مياه القليوبية إن تدعيم معدات الشركة يسهم في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، وضمان سلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.

وأوضح أن الشركة تسعى دائما إلى تدعيم أسطولها بمعدات جديدة لمواجهة أعمال الطوارئ وأعمال إصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية تطوير وسرعة الأداء بالشركة بشكل يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الصرف الصحي بالقليوبية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مياه القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف مستوطن إسرائيلي

غدا انقطاع المياه عن مناطق بالأقصر لمدة 3 ساعات

مياه الأقصر: انقطاع عن المناطق التابعة المياه التابعة لمرشح مياه قباح شرق

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الحالة الصحية لـ 39 طالبا أصيبوا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية