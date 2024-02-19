صحة القليوبية: لا تهاون في تطبيق معايير استخدام المضادات الحيوية

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة صحة القليوبية اجتماعه الدوري مع مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحيه بالقليوبيه، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

تطبيق معايير استخدام المضادات الحيوية

عرض الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوى، تقييم النمط الاستهلاكي للمضادات الحيوية داخل المستشفيات خلال النصف الأول من شهر فبراير.

أكد الدكتور أسامة أبو عامر علي ضرورة تطببق بروتوكول استخدام المضادات الحيوية قبل العمليات الجراحية وضرورة وجود بروتوكول التعامل مع المضادات الحيويه داخل الرعايات المركزة والحضانات والعمليات وتفعيلة من قبل الفريق الطبي بشكل صارم واجراء المعايرة الداخلية والخارجية بمعامل المستشفيات بصفة مستمرة.

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وأشار الدكتور حمودة الجزار أنه لن يتم صرف حافز التقييم وحافز الإشراف لمديري المستشفيات إلا بعد تقييم مدى تطبيق معايير استخدام المضادات الحيوية خلال شهر فبراير.

ناقش الاجتماع عدة نقاط أهمها التأكيد على الانضباط الإداري بالمستشفيات وضرورة تواجد المدير بصفة شخصية أو من ينوب عنه علي مدار اليوم، ضرورة تواجد المدير المناوب والنائب الإداري خلال فترات العمل المسائية والسهر بجميع المستشفيات.

كما تم التأكيد على تشغيل قسم المعمل والأشعة على مدار الساعة، ضرورة ارسال جدول نوباتجيات شهر مارس بحد أقصى 25 فبراير، ضرورة إرسال يوميه غياب بشكل يومي لمدير إدارة المستشفيات.

تناول الاجتماع مراجعة الموقف المالي بكل مستشفى في موعد أقصاه 28 فبراير ومتابعة طلبات نفقة الدولة وإرسال المطالبات الخاصة بها، ومتابعة مطالبات التأمين الصحي من يوم 1 إلى يوم 5 من كل شهر عن الشهر السابق، وتأكيد ضرورة التزام جميع المستشفيات بإصدار قرارات نفقة الدولة للحالات التي يتم حجزها والتي لا تتمتع بخدمة التأمين الصحي مع الالتزام بالقرارات الوزارية، ومراجعة الغطاء المالي لكل مريض بالمستشفى، تفعيل لجنة الدواء ولجنة الوفيات بكل مستشفى.

وتم مراجعه انظمه الكهروميكانيكا والتأكيد على صلاحية التكييفات المركزيه والمصاعد وتنكات الاكسجين والمولدات الكهربائيه وتواجد السولار الخاص بالمولد والإبلاغ بالاعطال بشكل يومي، مراجعة التجهيزات الطبية يوميا والمرور من فريق الصيانة والإبلاغ بالاعطال بشكل يومي.

شدد وكيل الوزارة على التزام الطاقم الطبي بالزي والتأكيد علي وجود مسئول للعلاقات العامة ومسئول لخدمة المواطنين بكل مستشفى بالإضافة إلى مسئول اقتصاديات الصحة، الانتهاء من ملف الامن والنظافه لكل مستشفى خلال الأسبوع لتوفير القوة البشرية اللازمة لكل مكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد شعراوي مدير عام طب الأسنان، ودكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات ودكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ ودكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوى ودكتور محمد سعيد مسئول العنايات المركزة بالقليوبية.