الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن أسفل عقار بالموسكي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة الموسكي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل مخزن أسفل عقار سكني بمنطقة الموسكي، دون وقوع خسائر بشرية.

حريق داخل مخزن أسفل عقار سكني 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل مخزن اسفل عقار بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها والسيطرة عليها، وتمت عملية الإخماد دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق 

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، كذلك وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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