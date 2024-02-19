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أخبار مصر

انطلاق فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحي بطب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أقيمت ندوة  بعنوان "نمط الحياة الصحي: نحو حياة صحية أفضل"، إلى جانب يوم المشي الرياضي لمدة ساعة كاملة بحديقة عرب المحمدي بحرم كلية الطب بمشاركة عددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك ضمن فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحي والذي ينظمه قسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة.

انطلاق فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحي بكلية طب جامعة عين شمس

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور على الأنور،عميد كلية الطب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع وتنظيم الدكتورة نانيس اسماعيل والدكتورة فاطمة مكي.

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تناولت الندوة التوعية بالعادات الصحية اليومية، مع توضيح الفرق بين نمط الحياة الصحي وغير الصحي ومكونات نمط الحياة الصحي  فيما يتعلق (الغذاء الصحي- النشاط البدني المنتظم- التعامل مع ضغوطات الحياة والنوم الصحي)، ⁠مع تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة والعادات غير الصحية.

حاضر بالندوة نورهان بدر وطبيب عمر مطر وعبير عبد السلام وهبة الله أسامة، وتنسيق نانيس اسماعيل وفاطمة مكي وبحضور ومشاركة أساتذة القسم والفرق المعاونة.

وفي سياق آخر افتتح  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض منتجات الشركات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحرم الجامعي الرئيسي تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

وخلال الافتتاح تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أروقة المعرض وتعرف على المنتجات المتنوعة، وأكد حرص إدارة الجامعة  على دعم المنتج الوطني من خلال استثمار المجتمع الجامعى فى تحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري ودعم الصناعات المصرية. 

كما أشاد بتنوع المعروضات من أجهزة إلكترونية وكتب ومستحضرات تجميل وعناية وشركات صناعات غذائية. 

كما أوضحت الدكتورة غادة فاروق أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم الصناعات الوطنية وخلق أسواق أكثر انتشارًا بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض منتجات الشركات المصرية

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