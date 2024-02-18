الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض منتجات الشركات المصرية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض منتجات الشركات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحرم الجامعي الرئيسي تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض منتجات الشركات المصرية

وخلال الإفتتاح تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أروقة المعرض وتعرف على المنتجات المتنوعة، وأكد حرص إدارة الجامعة  على دعم المنتج الوطنى من خلال استثمار المجتمع الجامعى فى تحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري ودعم الصناعات المصرية. 
كما أشاد بتنوع المعروضات من أجهزة إلكترونية وكتب ومستحضرات تجميل وعناية وشركات صناعات غذائية. 
كما أوضحت الدكتورة غادة فاروق أهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم الصناعات الوطنية وخلق أسواق اكثر  انتشارًا بين فئات الشباب للمنتج المصري الذى لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

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جامعة عين شمس 


وأكدت دعمها لتكرار هذه المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة لافادة أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة ومنتسبيها، كما أشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

جدير بالذكر أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس يستمر فى استقبال رواده  حتى ٢٩ من فبراير الجارى بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم.

وفي سياق آخر افتتح صباح اليوم أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مهرجان الأسر الطلابية

وشهد  تحية العلم وأعطى إشارة البدء إذانًا بإنطلاق  فاعليات المهرجان بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  محمد صافي عميد كلية الحقوق.
 
وطاف طابور حملة أعلام الكليات وعشائر جوالة الجامعة  الحرم الرئيسى للجامعة مع عزف الطبول.

وخلال كلمته حث رئيس جامعة عين شمس الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وفعاليات المهرجان والاستمتاع والمنافسة مع التحلى بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الانشطة الطلابية والتي تخلق روحا من التعاون والمنافسه في نفس الوقت مما به بالغ الأثر على تكوين شخصية الطالب الجامعي.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مهرجان الأسر الطلابية

رئيس جامعة عين شمس يفتتح البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المحامين بإدارة الشئون القانونية

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