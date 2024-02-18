رئيس جامعة عين شمس يفتتح البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المحامين بإدارة الشئون القانونية

افتتح صباح اليوم ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة البرنامج التدريبي "تطوير مهارات المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية" والذي يعقده مركز الدراسات القانونية والاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٢/١٨ إلى ٤ / ٣ /٢٠٢٤ لعدد ٧٧ محامي على مدار ٦٥ ساعة تدريبية.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية"

رحب أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالسادة الحضور مثمنا الدور الفعال الذي تقدمه كلية الحقوق، مؤكدا على أهمية تطوير العامل البشري إلى جانب تطوير البنية التحتية للجامعة والمباني الجديدة فمن هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد الدورات التدريبية في عدد من المجالات بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة من خلال إعداد حزمة من البرامج لتطوير البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس.

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كما وجه بعمل استطلاع رأي من السادة المتدربين لما يحتاجون اليه من برامج تدريبية لتقوم الجامعة بتوفيرها في المستقبل القريب.



وأشارت أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة أن مثل هذه الدورات هي بداية لسلسلة قوية من البرامج التدريبية لصقل خبرات السادة العاملين متمنية التوفيق لكل السادة المتدربين.



وخلال كلمته رحب ا.د محمد صافي عميد كلية الحقوق بالسادة الحضور مقدما خالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وعلى رأسها ا.د محمد ضياء زين العابدين لدعمه المتواصل لكلية الحقوق وقناعته بأهمية الدور الذي تلعبه الكلية ورغبته القوية في تطوير آليات العمل في كل مؤسسات الجامعة وهو ما يتحقق اليوم لأعضاء الشئون القانونية سواء بالإدارة العامة للشئون القانونية أو بكليات الجامعة المختلفة حيث أنهم المنوطون بالدفاع عن الجامعة أمام الهيئات القانونية وإبرام العقود القانونية كذلك التحقيقات ومجالس التأديب من خلال الاستعانة بنخبة من أساتذة الكلية ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية لتقديم هذا البرنامج التدريبي لكي يؤتي ثماره التي أُعد لها.

ويتناول البرنامج التدريبي أركان القرار الإداري، النظام القانوني لصحة وبطلان القرارات الإدارية وانعدامها، أنواع القرارات الإدارية، نفاذ القرار الإداري، تنفيذ القرار الإداري، إشكاليات التنفيذ الجبري وتطبيقاته بالإضافة إلى وقف تنفيذ القرار الإداري، الجوانب القانونية للتظلم من القرارات الإدارية، الجوانب العملية للتظلم من القرارات الإدارية ويلقي المحاضرات أ.د رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بالكلية، المستشار ريمون ماهر وكيل عام أول هيئة النيابة الإدارية.

كما يتناول البرنامج أيضا التعيين في الوظيفة العامة، حقوق الموظف العام ( الحقوق المالية - الإجازات)، واجبات الموظف العام، أوضاع الموظفين أثناء حياتهم الوظيفية ( الندب - الإعارة - النقل)، انتهاء خدمة الموظف العام: التقاعد - الوفاة - الاستقالة، انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الخطأ الوظيفي (التأديب)، أصول التحقيق الإداري وإجراءاته ومهاراته، مهارات رفع الدعاوى الإدارية، المنازعات الإدارية وخطط الدفاع التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني، شروط العقد الإداري، أنواع العقود الإدارية، وسائل وطرق اختيار الإدارة للمتعاقد، تنفيذ العقد الإدارية، مزايا الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري.

ويحاضر بها د. كريم ولي الدين مدرس القانون العام بالكلية أ.د منى رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بالكلية، المستشارة سها السعدني رئيس نيابة إدارية هيئة النيابة الإدارية،أ.د رمزي الشاعر وأ.د محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بالكلية، المستشار الدكتور عمرو توفيق علام نائب رئيس هيئة الدعوى التأديبية بشبين الكوم.

ويضم البرنامج أيضا إنهاء العقد الإداري، الاختصاص القضائي بالفصل في منازعات العقود الإدارية، التحكيم في منازعات العقود الإدارية أهمية الاتفاقيات الدولية وأنواعها وقيمتها القانونية، الوسائل البديلة لفض المنازعات مهارات صياغة الاتفاقيات الدولية، أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال إعداد الاتفاقيات الدولية أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال صياغة العقود أهم المصطلحات القانونية الإنجليزية في مجال المفاوضات، تدريب عملي حول خطوات طرح المناقصة، محاكاة لخطوات ترسية المناقصة، قضية افتراضية حول حق الإدارة في تغيير بنود العقد بعد الترسية.

ويحاضر بها المستشار الدكتور محمد الشهاوي رئيس الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالقاهرة أ.د إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بالكلية، د فاطمة جلال شهاب أستاذ مساعد بقسم القانون المدنى بالكلية، المستشار خيري محمد شعبان مجلس الدولة.