افتتح صباح اليوم أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مهرجان الأسر الطلابية

وشهد تحية العلم وأعطى إشارة البدء إذانًا بإنطلاق فاعليات المهرجان بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د محمد صافي عميد كلية الحقوق.



وطاف طابور حملة أعلام الكليات وعشائر جوالة الجامعة الحرم الرئيسى للجامعة مع عزف الطبول.

وخلال كلمته حث رئيس جامعة عين شمس الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وفعاليات المهرجان والاستمتاع والمنافسة مع التحلى بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الانشطة الطلابية والتي تخلق روحا من التعاون والمنافسه في نفس الوقت مما به بالغ الأثر على تكوين شخصية الطالب الجامعي.

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جامعة عين شمس

يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، حيث تقام المنافسات الرياضية فى كرة القدم والكرة الخماسية ومصارعة الذراعين والسلة واليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والجري والبلياردو بمختلف ملاعب كليات الجامعة و فى النشاط الفنى تقام المنافسات فى الغناء والاسكتشات الفنية والفنون التشكيلية وفى النشاط الثقافي تقام المنافسات فى حفظ القرآن الكريم وكأس المعرفة وإلقاء الشعر وتستمر فاعليات المهرجان على مدار خمسة أيام متتالية.