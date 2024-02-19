الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 29277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 35892 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% عند مستوى 12464 نقاط.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%  عند مستوى 7473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% عند مستوى 10455 نقاط. 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، أمس الأحد، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.061 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12403 نقاط.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط.

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

Advertisements

تعاملات الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى التحديات التي تواجه البورصة خلال هذا العام 2024 تريليون جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 70 ايجى اكس 30 تداولات نهاية الاسبوع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. عضو بالفيدرالي الأمريكي يكشف مصير سعر الفائدة.. وأسعار سيارات GAC الصينية

البورصة تخسر مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

28 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة من حركة تعاملات اليوم بالبورصة المصرية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

زغلول صيام يكتب: من هنا تبدأ عودة الجماهير.. وليس بقرار زيادتها من الرابطة!

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية