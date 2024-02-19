نقابة المهن السينمائية تنعي والدة المخرجة ساندرا نشأت

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشأت، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان: ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت في وفاة السيدة والدتها، وتقدم النقابة خالص العزاء للأسرة فى مصابهم الأليم داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته

وفاة والدة المخرجة ساندرا نشأت

رحلت عن عالمنا والدة المخرجة ساندرا نشأت ، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من خضوعها للفحص الطبي داخل أحد المستشفيات.

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وقال المنتج الفني هاني عبدالله من خلال حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”:" انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".